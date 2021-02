Bakıda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, 33 yaşlı G.Əzizov Binəqədi rayonu, Dərnəgül qəsəbəsində yerləşən yataqxananın hamam otağında özünü asıb.

Faxtla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

