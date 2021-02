Mikayıl Cabbarov Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyevi təbrik edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, bu barədə öz rəsmi "Facebook" səhifəsində yazıb:

"Dövlət başçısı İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Rəhman Hacıyev Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri təyin edilib.

