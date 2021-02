Azərbaycanda eyni küçədə arxa-arxaya yol qəzası baş verdi

Göyçayda eyni küçədə daha bir yol qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın bölgə müxbirinin verdiyi xəbərinə görə, hadisə bu gün saat 13:30 radələrində rayonun Nizami küçəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan 10 KN 554 dövlət nömrə nişanlı "VAZ-2106" markalı minik maşını idarəetməni itirərək 10 MP 712 dövlət nömrə nişanlı "VAZ-2110" maşınına yan tərəfdən çırpılıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Lakin, avtomobillərə isə əzilərək ziyan dəyib. Qeyd edək ki, dünən axşam saatlarında da eyni istiqamətdə daha bir yol qəzası olmuşdu. Bu artıq ikinci qəzadır.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

