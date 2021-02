Rusiyada son sutka ərzində koronavirusa 16 688 yeni yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az ''RİA Novosti''yə istinadən xəbər verir ki, ölkə üzrə virusa yoluxanların sayı 3 934 606 nəfərə çatıb.



Rusiyada bir gündə 527 pasiyent vəfat edib, pandemiya qurbanlarının ümumi sayı 75 732 nəfərdir. İndiyədək 3 413 495 xəstə sağalıb.



Qeyd edək ki, Rusiya koronavirusa yoluxma hallarının sayına görə dünyada dördüncü yerdədir.

