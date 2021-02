İranda bir gündə 80 nəfər koronavirusdan ölüb

İranda ötən sutka ərzində 80 nəfər koronavirusdan (COVID-19) ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İranın Səhiyyə, Müalicə və Tibbi Təhsil Nazirliyinin sözçüsü Sima Sadat Lari deyib.

S.Sadat Larinin sözlərinə görə, bununla da İranda bu virusdan ölənlərin sayı 58 336 nəfərə yüksəlib.

Nazirlik rəsmisi deyib ki, İranda ötən 24 saat ərzində 7 061 nəfər koronavirisa yoluxub. Beləliklə İranda bu virusa yoluxanların sayı 1 452 387 nəfərə çatıb. Virus daşıyıcılarından 3 990 nəfərin vəziyyəti ağırdır.

Sadat Lari qeyd edib ki, İranda indiyədək 1 241 320 nəfər koronavirusdan sağalıb, 9,55 milyondan çox diaqnoz testi həyata keçirilib.

