Vaksinasiya üçün elektron xidmət istifadəyə verildi - VİDEO

“COVID-19” xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya üçün elektron xidmət istifadəyə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, “Azərbaycan Respublikasında “COVID-19” xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün Vaksinasiya Strategiyası”na uyğun olaraq 1-ci mərhələdə yaşı 65 və yuxarı olan şəxslərin sözügedən elektron xidmətdən istifadəsi nəzərdə tutulub.

Xidmətdən istifadə etmək üçün randevu.its.gov.az ünvanına daxil olub qeydiyyatdan keçmək lazımdır.

