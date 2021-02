Azərbaycanda sevgilisiylə qaçan 3 uşaq anasının səs yazısı yayıldı: "Məni aparsan, saxlayacaqsan?"

Üç övladını ataraq başqası ilə qaçan qadının həyat yoldaşı Rafiq "Elgizlə izlə" verilişində qonaq olub. O, 2020-ci il oktyabrın 22-si günü saat 14.00 radələrində həyat yoldaşının uşaqlarını evdə qoyaraq getdiyini deyib.

Sonxeber.az xəbər verir ki, Rafiq həyat yoldaşının başqa kişi ilə qaçmazdan əvvəl evdə məktub yazıb qoyduğunu bildirib. Məktubda qadın "Əziz balalarım! Siz uşaqsınız, hələ heç nəyi başa düşmürsünüz. Vaxt gələcək, sizə hər şeyi baş salacağam. Həyatda olduğum müddətdə siz yaxşı olasınız deyə hər şey edəcəm. Sizi çox istəyirəm. Xoşbəxtliyimin arxasınca gedirəm.

Yoldaşımla mənim xasiyyətim tutmadı. Danışdığım var idi. Yoldaşım neçə dəfə məni danışdığım şəxslə tutdu və məni bağışladı" yazıb.

