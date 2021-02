Rusiyanın Novosibirsk şəhərində dünyada ilk dəfə olaraq elektrik mühərrikli təyyarə sınaqdan keçirilib.

Metbuat.az bildirir ki, mühərrik Yak-40 təyyarəsində quraşdırılıb.

Qeyd olunub ki, elektrik aviamühərriklərin sınaqları bundan sonra da davam edəcək. Növbəti iki il ərzində Tu-114 təyyarəsində həmin mühərriklərin sınaqdan keçirilməsi nəzərdə tutulur.

İstehsalçıların sözlərinə görə, 2030-cu ilədək seriyalı istehsalının təşkil olunması planlaşdırılır. (TASS)

