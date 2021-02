Əməkdar artist Aybəniz Haşımovaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməkdar artistin qonşusu həm də uşaqlıq dostu dünyasını dəyişib. Bu barədə özü sosial media hesabında paylaşım edib. O, bu xəbərdən çox sarsıldığını qeyd edib.(big.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.