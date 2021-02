Pensiyalar nə qədər artdı? - AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanda əmək pensiyalarının sığorta hissəsi 11,4 faiz həcmində artırılır. Pensiyaçıları maraqlandıran əsas məsələ isə indeksləşmədən sonra pensiya məbləğlərinin nə qədər olacağıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı Qafqazinfo-ya açıqlama verən iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev xatırladıb ki, qanunvericiliyə görə pensiya almaq üçün ya 25 il iş stajın olmalı, yaxud da hesabında minumum pensiya kapitalı yığılmalıdır:

"Tutaq ki, pensiya hesablaması zamanı məlum olur ki, siz 210 manat pensiya ala bilərsiniz. Bu o deməkdir ki, sizin pensiyanın yüz faiz sığortalı pensiyadır. Çünki minimum pensiyadan aşağı pensiya təyin edilə bilməz. Bu, o deməkdir ki, 210 manat alan pensiyaçının pensiyası 24 manata yaxın artmış olacaq.

İkinci halda isə, elə vətəndaşlar var ki, pensiya hesablaması zamanı onun pensiyası 160 manata gəlib çatır. Ancaq minumim pensiyadan aşağı pensiya verilə bilmədiyinə görə hökumət 160 manatın üstünə özü 40 manat qoyaraq vətəndaşa pensiya təyin edir. Bu isə o deməkdir ki, sizin 200 manat pensiyasının 160 manatı sığortalıdır. İndiki 11, 4 faiz artım da bütöv məbləğə yox, 160 manata tətbiq ediləcək.

Odur ki pensiyaçılar özləri aldıqları pensiyanın hansı hissəsinin sığortalı olduğunu bilir. Ona görə də özləri sığortalı hissəni 11, 4 faizə vurmaqla artımı görə bilərlər. Çünki pensiya hesablaması fərdi məsələdir.

Ümumilikdə isə tutaq ki, tam sığortalı 250 manat pensiyaçının aldığı pensiya 28-30 manat arası artmış olacaq”.

Qeyd edək ki, vətəndaşlar fevralda pensiyalarını alarkən həm fevralın, həm də yanvarın artımını ala biləcəklər. Pensiyaların bu artımı ümumilikdə 1 milyon 140 min pensiyaçını əhatə edir.

