Bakıda intihar hadisəsi baş verib.

Hadisə Sabunçu rayonu, Pirşağı qəsəbəsində qeydə alınıb.

Belə ki, 22 yaşlı Ə.Əliyev özünü hamamda asaraq intihar edib.

Faktla bağlı Sabunçu Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

