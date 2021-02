"Qəbələ"nin sabiq futbolçusu Dodo maraqlı hərəkəti ilə yadda qalıb.

Metbuat.az Oxu.Az-a istinadən xəbər verir ki, 33 yaşlı braziliyalı futbolçu latviyalı sevgilisi Yekaterinanın ad günündə onun qucağına çıxıb.

Qeyd edək ki, əsl adı Luiz Paulo İlario olan Dodo 2011-2016-cı illərdə "Qəbələ"də çıxış edib. O, Azərbaycan çempionatında 131 oyuna 23 qol vurub. O, 2019-cu ilin yanvarından Latviyanın "Liepaya" klubunun üzvüdür.

