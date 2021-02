Azərbaycanda 65 min nəfər peyvənd olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, fevralın 5-də ölkəyə 648 min doz peyvənd gətirilib.

Bununla indiyə qədər ölkəyə cəmi 848 min doz vaksin gətirilmiş olub.

