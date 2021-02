Tanınmış telejurnalist Afət Rahilqızından xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, teleaparıcı instaqramda arxiv fotosunu paylaşıb. Fotoda olduqca arıq halı ilə diqqət çəkən Afət bu sözləri yazıb: "İllər öncə "Oxu məni" qəzetində işlədiyim zaman çəkilən foto. Çox arıq olmuşam". İzləyicilər fotoya təəccüblərini gizlədə bilməyiblər.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:(big.az)

