Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında "Fənərbağça" və "Qalatasaray" komandaları arasında İstanbul derbisi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, matçın taleyini 1 qol həll edib.

“Qalatasaray” yeni transferi Mustafa Məhəmməd Abdullahın yeganə topu sayəsində qalib gəlib. Bununla da komanda xalları bərabərləşdirib və turnir cədvəlində liderliyi ələ keçirib.

Türkiyə Super Liqası

XXIV tur

6 fevral

“Fənərbaxça” – “Qalatasaray” – 0:1

Mustafa Məhəmməd, 54.

