52 yaşlı supermodel çimərlikdə verdiyi pozalarla göz qamaşdırdı - FOTOLAR

52 yaşlı danimarkalı supermodel Helena Kristensen "İnstagram" səhifəsində çimərlik tətilindən fotolarını yayımlayıb. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə radiokp.ru xəbər yayıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri Helenaya yaşına baxmayaraq, hələ də əla göründüyünü bildiriblər. “İnanılmaz”, “Ən gözəl qadın”, “Getdikcə gözəlliyiniz artır”, “Heyranedici, bu necə mümkündür?”, “ Sən bir cadugərsən! Sirrin nədir?” – kimi sözlərlə pərəstişkarları heyranlıqlarını bildiriblər. oxu.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.