Rumıniya Xarici İşlər Nazirliyinin 2021-2022-ci tədris ili üzrə elan etdiyi təqaüd proqramına sənəd qəbulu davam edir.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a bildirilib ki, təqaüd proqramı bakalavriat, magistratura və doktorantura səviyyələrini əhatə edir. Proqram çərçivəsində tədris rumın dilində aparılacaq.



Təqaüd proqramına müraciət aprelin 23-dək davam edəcək.

