Azərbaycanlı bloger Aysel Şükürova boşandığı ikinci həyat yoldaşı ilə yeni fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotolar sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.

Aysel fotoları "O qədər dediniz ki, şəkil paylaş, mən də paylaşdım" – sözlərini qeyd edib.

Xatırladaq ki, Aysel Şükürova həyat yoldaşının ona xəyanət etdiyi iddiası ilə boşanmışdı.

