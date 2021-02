Məşhur supermodel Alessandra Ambrosio Braziliyada istirahətindən paylaşdığı görüntüləri ilə pərəstişkarlarını heyran edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “24Showbiz” xəbər yayıb.

Məlumata görə, “Victorias Secret”in “mələyi” hazırda Florianopolisdə dincəlir. O, sahildə çəkdiyi fotoları özünün “Instagram” hesabında dərc edib. Paylaşım az müddətdə 100 minə yaxın bəyənmə toplayıb.

