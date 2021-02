ABŞ-ın Yuta ştatının Solt-Leyk-Siti şəhəri yaxınlığındakı dağlarda qar uçqunu olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 4 nəfər ölüb, 4 nəfər isə yüngül xəsarət alıb.

Qeyd edək ki, yerli hakimiyyət orqanları bundan öncə bölgədə qar uçqunu təhlükəsi olduğuna dair xəbərdarlıq etmişdi.

