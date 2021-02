Koronavirus nə vaxt yox olacaq? - Azərbaycanlı professor açıqladı

"Əgər əhali populyasiyasının təxminən 2/3 hissəsində immunitet yarada bilsək koronavirus aramızdan yox ola bilər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in Elmi Komitəsinin sədri Prof. Akif Qurbanov Xəzər TV-yə deyib.

Onun sözlərinə görə, vaksinasiya hesabına vətəndaşların yalnız müəyyən qismində COVİD-19-a qarşı immunitetin yaradılması nəzərdə tutulur. Çunki bu xəstəliyi keçirən şəxslərdə virusa qarşı artıq immunitet formalaşıb.

"Koronavirusa yoluxmamış qismdə isə virusa qarşı immunitet yaranmasına nail ola bilsək, pandemiya aramızdan gedə bilər. Vaksin vurulan şəxslərin 91-92%-i bu xəstəliyə yoluxub xəstələnməyəcək.

Vaksin vurulan 8% qismdə xəstələnmə halları olsa da, onlar bu xəstəliyi çox yüngül, fəsadsız keçirəcək", - Prof. Akif Qurbanov əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.