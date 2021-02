Ümumdünya Ticarət Təşkilatına ilk dəfə qadın rəhbərlik edə bilər

Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT) rəhbəri Roberto Azevedo ötən ilin may ayında istefa verdikdən sonra artıq onun postuna son namizəd bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cənubi Koreyanın Ticarət naziri Yoo Myunq Hee öz namizədliyini geri götürdükdən sonra nigeriyalı iqtisadçı və keçmiş maliyyə naziri xanım Nqozi Okonyo-İveala bu vəzifəyə iddia edən yeganə namizədə çevrilib.

N.Okonyo-İvealanın beynəlxalq quruma baş direktor seçiləcəyi təqdirdə, bu, ÜTT tarixində ikiqat yenilik olacaq. Nigeriya təmsilçisinin şəxsində həm ilk qadın, həm də ilk Afrika nümayəndəsi ÜTT rəhbəri olacaq.

Co Bayden ABŞ prezidenti seçildikdən sonra onun administrasiyası N.Okonyo-İvealanın namizədliyini dəstəklədiyini bəyan edib və bununla da nigeriyalı iqtisadçının ÜTT rəhbərliyi postuna gedən yoldakı əsas maneə aradan qalxıb. Ötən il oktyabr ayında Avropa İttifaqı ölkələri yekdilliklə Okonyo-İvealanın namizədliyini dəstəklədiyini elan etsə də, Donald Tramp administrasiyası bu prosesi əngəlləyə bilmişdi.

Mart ayının əvvəlində ÜTT-yə üzv ölkələrin Baş Şurasının iclasında yeni baş direktorun təyinatı gözlənilir.

Qeyd edilməlidir ki, təsis edildiyi 1994-cü ildən indiyədək ÜTT-yə rəhbərlik edən şəxslər İrlandiya, İtaliya, Fransa, Yeni Zelandiya, Braziliya və Tailand təmsilçiləri olublar.

