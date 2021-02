Bakıda Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqamətində Mehdi Mehdizadə küçəsi ilə kəsişmədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb.

Hadisə həmin hissədə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin ləngiməsinə, tıxacın yaranmasına səbəb olub

