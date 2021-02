Tovuzda xəsarətlə nəticələnən kütləvi dava olub.

Hadisə Tovuz şəhər ərazisində qeydə alınıb.

Məlumata görə, dava zamanı bir nəfər bıçaq xəsarət alıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hadisənin təfərrüatları araşdırılır.

///Report

