Barmağı amputasiya olunan xalq artistinin SON HALI - FOTO

Xəzər TV-nin baş direktoru Murad Dadaşov xalq artisti Ramiz Əzizbəyliyə baş çəkib.

Metbuat.az Big.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda o, özü məlumat verib. M. Dadaşov aktyorla fotosunu sosial şəbəkədə paylaşaraq bunları yazıb: "Əzizimiz Ramiz Əzizbəylinin yanında idim. Söz verdi ki, Allahın köməyi ilə düzələn kimi birinci bizə qonaq olacaq".

Qeyd edək ki, R.Əzizbəyli bir neçə ildir iflic, yüksək qan təzyiqi və şəkərli diabetdən əziyyət çəkir. Eyni zamanda qanqrena səbəbindən xalq artistinin ayağı barmaq hissədən amputasiya olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.