"Yığdırılmamış daha gözəl idin..." - Vüsaləyə ŞOK SÖZLƏR

Aparıcı Vüsalə Əlizadə sosial şəbəkədə yeni fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az Big.az-a istinadən xəbər verir ki, izləyicilərdən biri aparıcının paylaşımına "Yığdırılmamış daha gözəl idiniz. Saf, təbii", deyə fikir bildirib. Hər zaman gözəlliyi və ideal bədən quruluşu ilə göz önündə olan Vüsalə izləyicisinin bu sözlərini cavabsız qoymayıb və heç bir vaxt estetik əməliyyat etdirmədiyini söyləyib: "Mənim nə üzümə, nə bədənimə heç bir müdaxilə olmayıb. Hər yerdə, hər halda sübut edə bilərəm. Qınamıram sizi. İndi hamı inkubator kimi eyniləşir, amma baxım vacibdir. Mən də efirdə göz önündə olan xanım kimi baxımlı olmağa məcburam".

