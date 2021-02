Qarsda Türkiyə-Azərbaycan birgə hərbi təlimləri davam edir

Türkiyə və Azərbaycan hərbçilərinin "Qış-2021” hərbi təlimləri davam edir.

Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Metbuat.az-a bildirib ki, təlimlər çərçivəsində hərbçilər hava və məsafədən atlanmalar yerinə yetirilib.

"Qış-2021" təlimləri Türkiyənin Qars əyalətində fevralın 1-dən 12-dək keçirilir. Təlimlərin məqsədi birgə əməliyyatların keçirilməsi vaxtı hərəkətlərin koordinasiyasını təmin etmək, həmçinin yeni silahlandırılmanı və nəqliyyat vasitələrini sınaqdan keçirməkdir.

Təlimlərdən videokadrlar Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin tvitterdəki səhifəsində yerləşdirilib.

