“Rambo” malikanəsini 110 milyon dollara satır- FOTO

Rocky” və “Rambo” ləqəbli ulduz Silvestr Stalonni bir müddət əvvəl aldığı malikanəsini satışa çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, O, 30 milyon dollara aldığı lüks villasını 110 milyon dollara satır.

Mülk qiymətinə görə həmin ərazidə satışa təqdim olununan ikinci bahalı mənzildir. Denzel Vaşinqton və Məcik Conson kimi məşhurların evləri səmitində yerləşən malikanə geniş ərazini əhatə edir.

Dekorasiyasına dünyanın qabaqcıl dizaynerləri imza atıb. Villa 2014-cü ildə inşa edilib və həyətində çoxlu tropik bitkilər var. Malikanə 7 otaq, 12 hamam otağı, idman və film zallarından ibarətdir.

Mülkün satışını Peris Hiltonun atasına məxsus əmlak şirkəti həyata keçirir.

(Axşam.az)

