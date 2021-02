Amerikalı biznesmen İlon Mask "Tesla" və "SpaceX" şirkətləri haqqında kitab yazmağa başlayıb.

Metbuat.az Qazeta.ru-ya istinadən xəbər verir ki, İ.Mask bu barədə özünün "Twitter" səhifəsində yazıb. Biznesmen bildirib: "Tesla" və "SpaceX" - Yer və Marsın - hekayələrini açıqlamağın vaxtı gəldi".

Xatırladaq ki, ötən həftə ərzində İ.Maskın sərvəti 11,5 milyard dollar artıb.

