Bakıda motosiklet qəza törətdi, sürücü yaralandı

Bakıda xəsarətlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Nərimanov rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, 1991-ci il təvəllüdlü Şamiyev Adəm Musaxan oğlu idarə etdiyi motosikletlə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib.

Nəticədə motosiklet əvvəlcə yol kənarındakı maneələrə çırpılıb, daha sonra aşıb.

Bədən xəsarətləri alan yaralı təcili yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı ona sağ qolun sınığı diaqnozu qoyulub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.