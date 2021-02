Tanınmış bloger Aysel Şükürova İnstaqramda etdiyi paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, Aysel Şükürova İnstaqram hesabında boşandığı ikinci həyat yoldaşı ilə olan fotosunu paylaşıb. O fotoya "O qədər dediniz ki, şəkil paylaş, mən də paylaşdım" – sözlərini qeyd edib.

