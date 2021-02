Maşın bazarı 1 illik aradan sonra açıldı - Qiymətlər necədir? / VİDEO

Avtomobil çox alıcı isə azdır. Paytaxtın avtomobil bazarı bir illik fasilədən sonra yenidən fəaliyyətə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, maşın bazarında son illərdə ilk dəfə belə qələbəlilik müşahidə edilib.

Sanki hər kəs bazarın açılmasını gözləyirmiş. Ötən il bazarda Almaniya istehsalı avtomobillər çox olsa da, bu il Amerika və Koreya avtomobilləri üstünlük təşkil edir. Bu avtomobillər ekonomik olduğu üçün bu günün tələbatıdır. Alıcıdan çox avtomobil var.

Alıcılar qiymətlərin bahalaşdığını söyləyirlər. Satıcılar isə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə avtomobil kreditə verir. Bu kreditlərin faizi çox olsa da tələbat var.

