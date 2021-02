Türkiyənin Sivas bölgəsində 4,4 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az “CNNTurk”ə istinadən xəbər verir ki, məlumatı Kandilli Rəsədxanası yayıb.

Bildirilib ki, yeraltı təkanlar Sivasın Gemerek rayonunda 16,68 km dərinlikdə baş verib.

Zəlzələ ətraf rayonlarda da hiss edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.