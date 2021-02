Aktiv vergi ödəyicilərinin sayında artım müşahidə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "Twitter" səhifəsində yazıb.

Nazir qeyd edib ki, 2020-ci il ərzində onların sayı 24%-dən çox artaraq 616 mini ötüb:

" Aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayında 17%-dən çox artım olub".

