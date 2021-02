Bu şəxslər təltif olundu - SƏRƏNCAM / SİYAHI

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov fevralın 8-də Naxçıvan Muxtar Respublikası təltiflərinin verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla aşağıdakı şəxslər təltif olunub:



Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında səmərəli fəaliyyətlərinə görə:



Əliyeva Səbahət Əli qızı



Nəcəfova Tərlan Məhəmməd qızı



Zeynalova İradə İsmayıl qızı − “Əməkdar müəllim” fəxri adı ilə;



Tarverdiyev Məhərrəm Novruz oğlu – “Əməkdar həkim” fəxri adı ilə;



Novruzov Elxan Yunis oğlu – “ Əməkdar dövlət qulluqçusu” fəxri adı ilə;



Xıdırov Əhliman Mehman oğlu – “Əməkdar hüquqşünas” fəxri adı ilə;



Rzayeva Xoşqədəm Hüseyn qızı – “Əməkdar tibb işçisi” fəxri adı ilə;



Hüseynova Mehparə Səfər qızı – “Əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi” fəxri adı ilə;



Mehdiyev Samir Əyyub oğlu – “Rəşadətli əməyə görə” nişanı ilə təltif edilsinlər".



Qeyd edək ki, fevralın 9-u Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 97-ci ildönümüdür.

