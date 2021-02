Ağsu Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının (RMX) Baş həkimi işdən çıxarılıb.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, "Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi" publik hüquqi şəxsin (TƏBİB) İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlının əmri ilə, Ağsu RMX-nin Baş həkimi Şəhrəbanu Məlikova tutduğu vəzifədən azad olunub. Onun yerinə isə müavini Əli Hüseynov təyin edilib.

Qeyd edək ki, vəzifəsindən azad olunan Ş.Məlikova Səlim Müslümovun dayısının arvadıdır.

