Kirayə bazarında gözlənilən BAHALAŞMA DALĞASI - Ekspertdən PROQNOZ

Pandemiya dövründə bütün sahələrdə olduğu kimi mənzil bazarında da vəziyyət ürəkaçan olmadı.

Metbuat.az xəbər verir ki, son günlər yanacaq və suyun qiymətində ola artımlar insanlarda bu səbəbdən digər sahələrdə də bahalaşmanın təzahür edəcəyi fikirlərini yaradıb.

Hazırda əmlak sektorunda tikinti materiallarının da baha olması mənzil bazarında qiymətlərə təsir edir.

Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-ın sualları cavablandıran əmlak üzrə ekspert Elnur Fərzəliyev bildirdi ki, şirkətlər bir neçə ildir ki, əvvəlki kimi tikinti həyata keçirmirlər. Bu da son günlər yeni tikili binaların qiymətində bahalaşmanın göstəricilərindəndir.

''Pandemiyanın pik vaxtlarında - yay aylarında mənzil bazarında qiyməti yüksələn həyətyanı ərazilər oldu. Amma hazırda vəziyyət bir qədər dəyişib. Ümumiyyətlə Bakı şəhərində tikinti aparmaq üçün torpaq sahələri yox kimidir.

Əvvəllər şirkətlər bir hektar ərazidə 50-60 min kvadratmetr bina inşa edirdilər. Bu, həm qiymətlərin aşağı düşməsinə, həm də tikinti şirkətlərinin daha çox qazanmasına səbəb olurdu. Amma bu normativ yarıbayarı aşağı düşdüyünə görə şirkətlər əksər yerlərdə tikinti aparmağa ehtiyyat edirlər''.

Elnur Fərzəliyev deyir ki, karantin rejimi yumuşalarsa bu da əksər iş yerlərinin açılmasına şərait yaradacaqdır. Xüsusən də rayonda yaşayan vətəndaşların Bakıya iş yerlərinə qayıtması kirayə mənzil bazarında tələbi artıracaqdır.

''Kirayə mənzil bazarında daha çox 200-500 manat arasında olan evlərə üstünlük verilir. Paytaxtın mərkəzində yerləşən yeni tikililərdə mənzillərin aylıq kirayəsi 1000, 1500 və 2000 manat arasında olur.

Amma bu evlərdə daha çox xarici şirkətlərin nümayəndələri, iş adamları qala bilirlər. Pandemiya dövründə aylıq kirayəsi 250-500 manat civarında olan mənzillərdə 50-100 manat qiymət enməsi baş versə də sərt karantin qaydalarının yumuşaldılması xüsusən də ali və orta təhsil ocaqlarının açılması ilə bu evlərə tələbat artmaqla bərabər qiymət artımı da baş verəcəkdir''.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

