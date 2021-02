Əfvlə bağlı ŞAD XƏBƏR

Novruz Bayramı ərəfəsində əfv sərəncamının imzalanacağı gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə apa-ya açıqlamasında Prezident yanında Əfv Məsələləri Komissiyasının üzvü, "Konstitusiya" Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Əliməmməd Nuriyev deyib.

O bildirib ki, əfv sərəncamının imzalanması Prezidentin müstəsna səlahiyyətidir: "Ənənəvi olaraq, hər il Novruz bayramında Prezident tərəfindən əfv sərəncamı imzalanır. Sonuncu sərəncam 2019-cu ildə Novruz bayramı ərəfəsində olub. Ötən il isə pandemiya ilə əlaqədar aprel ayında yaşı 65-dən yuxarı, risk qrupuna aid bəzi məhkumların cəzaçəkmədən azad olunması ilə bağlı Prezident İlham Əliyev tərəfindən sərəncam imzalandı. Azərbaycan Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Vətən Müharibəsində böyük bir qələbə qazandı, ordumuz işğal olunmuş torpaqlarımızı düşməndən azad etdi. Bu, böyük qələbədir. Bu qələbə münasibətilə də düşünürəm ki, əfv sərəncamının imzalanması gözləniləndir".

Ə. Nuriyev deyib ki, qarşıdakı aylarda amnistiya aktının da qəbul ediləcəyi gözləniləndir: "Bu, hazırda cəmiyyətdə çox müzakirə olunan mövzulardan biridir. Sonuncu Amnistiya aktı 2016-cı ildə Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə qəbul olunub. Ümumiyyətlə Azərbaycanda son 4 amnistiya aktının təşəbbüskarı Mehriban xanımdır".

Əfv Komissiyasının üzvü onu da qeyd edib ki, indiyə qədər hələlik komissiyanın iclası keçirilməyib.

APA-nın əldə etdiyi məlumata görə, Əfv Komissiyasının yeni tərkibdə ilk iclasının bu həftə keçiriləcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev 2020-ci il sentyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Əfv Məsələləri Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

