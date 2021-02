Prezident İlham Əliyev Yusif Yevgenyeviç Axund-zadənin "Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, Yusif Yevgenyeviç Axund-zadə Azərbaycanda musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə təltif edilib.



Qeyd edək ki, general-mayor Y.Axund-zadə Azərbaycanın hərbi - dirijoru və pedaqoqu, Azərbaycanın Xalq artisti, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Hərbi-dəniz-orkestr xidmətinin rəisidir.

