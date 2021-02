Gəlini doğrayıb, çuvallara yığıb... - Dəhşətli qətlin TƏFƏRRÜATI

Yanvarın 27-də, gecə saat 01:00 radələrində, Bakının Nəsimi rayonu Əliskəndər İskəndərov küçəsindəki zibil qutusundan 5 ədəd torbada doğranmış qadın cəsədi tapılıb. Aparılan araşdırma zamanı 33 yaşlı Banu Məhərrəmovanın 75 yaşlı qayınatası İdris Məhərrəmov tərəfindən amansızcasına qətlə yetirildiyi, daha sonra parçalara bölünərək, zibil qutusuna atıldığı müəyyən olunub. O, dərhal həbs olunub.

Məhərrəmova Banu Xudayar qızının qətli barədə yeni detallar bəlli olub.

Metbuat.az news24.az-a istinadən xəbər verir ki, 75 yaşlı qayınata İdris Məhərrəmovun vəkili Rəhim Əmrəliyev hadisənin bilinməyən tərəfləri barədə danışıb.

O bildirib ki, İdris Məhərrəmov cinayəti törətdiyini etiraf edib:

“Hələ ki, istintaq gedir. İstintaq orqanı bu hadisənin bütün detallarını araşdırır.

İdris Məhərrəmovun bildirdiyinə görə, meyiti hissələrə bölməsində əsas məqsədi qətlə yetirdiyi şəxsin cəsədinin mənzildən daha asan yolla çıxarmaq olub. Meyiti hissələrə bölərkən isə bıçaq və baltadan istifadə edib. İdris Məhərrəmovun dediyinə görə, cinayəti törətməsinə səbəb gəlininin vaxtaşırı ona cavab qaytarması, onu saya almaması, bir qayınata kimi ona hörmət etməməsi olub”.

Vəkil qeyd edib ki, cinayət törədən İ.Məhərrəmovun kifayət qədər normal ailəsi var:

“Öldürülən Banu Məhərrəmovanın həyat yoldaşı keçən ilin yanvar ayında Azərbaycandan gedib və Kanadada yaşayır. Onların qanuni nikahları və iki övladı var. Övladları azyaşlıdır.

Cinayət axşamüstü olub. Özü də dedi ki, heç kimin bilməsini istəməyib. İ.Məhərrəmovun sözlərinə görə, əvvəllər gəlini ilə qayınanası və özü arasında ailədaxili xırda məişət zəminində mübahisələri olub”.

Rəhim Əmrəliyev hadisənin təfərrüatını belə izah edib:

“İdris Məhərrəmov aralarında olan mübahisədən sonra Banu Məhərrəmovanın gözləmədiyi halda əlində olan çəkiclə arxadan yaxınlaşaraq, başından iki zərbə vurub. Daha sonra gəlin huşunu itirərək, yerə yıxılıb. Daha sonra onu sürüyərək, həyətə aparıb. Həyətdə isə su axan kanalizasiya xəttinin yanında cinayəti davam etdirib. Qarın nahiyəsinə bir neçə yerdən bıçaq vurub, sonra isə hissələrə doğrayıb, çuvallara yığaraq, zibil yeşiklərinə atıb.

İstintaq orqanının təyin etdiyi ekspertizanın rəyindən sonra bu adamın həqiqətən də psixoloji probleminin olub-olmadığı aydın olacaq. Ekspertizanın rəyindən sonra istintaq orqanının həmin şəxsə verdiyi ittihamlar ola bilsin ki, daha yüngül maddə ilə əvəz edilsin. Yaxud da gələcəkdə məhkəmə mərhələsində bu şəxsin əməli başqa maddəyə tövsif oluna bilər”.

