Bakının Xətai rayonu, Babək prospektində yerləşən “Baku Medical Plaza”da yanğın hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, əraziyə FHN-in 3 yanğınsöndürən maşını və polis əməkdaşları cəlb edilib.

Yanğınla əlaqədar xəstələr tibb müəssisəsindən təxliyə olunub.

