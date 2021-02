"Atletiko" - "Çelsi" oyununun yeri dəyişdirildi

UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində İspaniyanın "Atletiko" və İngiltərənin "Çelsi" komandaları arasındakı ilk matçın yeri dəyişdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə UEFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb.

Görüş əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu kimi Madriddə yox, Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə olacaq.

Buna səbəb London klubunun koronavirusa görə İspaniyaya gedə bilməməsidir. Qarşılaşma fevralın 23-də təşkil ediləcək.

Qeyd edək ki, 1/8 finalın "Leyptsiq” (Almaniya) – "Liverpul” (İngiltərə) görüşü də eyni səbəbdən Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.