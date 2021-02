Bakıda polisin saxladığı şəxs qaçmağa çalışıb.

Metbuat.az bildirir ki, həmin şəxs maşınına əyləşərək hadisə yerindən uzaqlaşmağa çalışsa da, bunu bacarmayıb.

Polislər onların əmrinə tabe olmayan şəxsi avtomobilə atəş açaraq saxlayıb. (baku.tv)

