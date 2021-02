ABŞ Prezidenti Cozef Bayden fevralın 10-da ölkənin Müdafiə Nazirliyini (Pentaqon) ziyarət etmək niyyətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə brifinqdə Pentaqon rəsmisi Con Kirbi deyib.



O bildirib ki, Bayden nazirliyin rəhbərliyi ilə görüşəcək, həmçinin əməkdaşlar qarşısında çıxış edəcək.



C.Kirbi çıxışın nə barədə olacağını dəqiq bilmədiyini söyləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.