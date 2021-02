Türkiyənin İstanbul şəhərində axşam saatlarında əsən güclü külək həyatı iflic edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbulun bəzi səmtlərində külək binaların dam örtüyünü uçurub. Binalara yaxın ərazilərdə olan bir neçə avtomobil yararsız hala düşüb.

Hidrometereoloqların verdiyi məlumata görə, küləyin sürəti saatda 50-75 kilometrə çatıb.

