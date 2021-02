ABŞ-ın Texas şəhərindən olan konqresmen, Respublikaçı Ron Rayt 68 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Hill” qəzeti məlumat yayıb.

“Konqres üzvü Ron Rayt 7 fevral 2021-ci ildə 67 yaşında vəfat edib”, - deyə nəşr yazıb.

Məlumata görə, yanvarın sonlarında Ron Raytda koronavirus aşkar olunub. Bu, hazırkı Konqres üzvünün koronavirusdan ölməsi barədə ilk belə hadisədir.

