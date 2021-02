Bakıda yüksək vəzifəli şəxsin oğlu vəfat edib.

Metbuat.az “publika.az”a istinadən xəbər verir ki, "Azərişıq" ASC-nin Yasamal RETSİ-nin enerji satışı şöbəsinin rəisi Sahib Hüseynovun oğlu Sənan Hüseynov vəfat edib.

S.Hüseynovun hansı şəraitdə və hansı səbəbdən vəfat etdiyi açıqlanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.