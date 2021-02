Azərbaycanda minaya düşən 14 nəfər ölüb - STATİSTİKA / VİDEO

Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti minalanmış ərazilərə səfər etməmələri üçün maarifləndirici videoçarx hazırlayıb.

Qurumdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ötən il noyabrın 10-dan bugünədək işğaldan azad edilmiş ərazilərdə minaya düşmələri nəticəsində 5 hərbi qulluqçu, 9 mülki şəxs həlak olub, 52 hərbi qulluqçu, 8 mülki şəxs isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

Azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi işi başa çatanadək qanunsuz səfər hallarına yol vermiş şəxslər barəsində qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş ən ciddi tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək.

