Türkiyənin İzmir şəhərində 4,4 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az-ın Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinə (AFAD) istinadən verdiyi xəbərə görə, zəlzələ yerli vaxtla saat 10:30-da baş verib.

Zəlzələnin episentri Egey dənizinin İzmirin Urla rayonundakı sahilində yerləşib, zəlzələ 5,29 km dərinlikdə qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.