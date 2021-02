“Hazırda müharibənin gedişatı analiz və təhlil olunur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Ordusunun Raket və Artilleriya Qoşunlarının komandanı, general-mayor Ağamir Sultanov deyib.



Onun sözlərinə görə, müharibə zamanı müsbət və mənfi cəhətlərin hamısı araşdırılır. General-mayor qeyd edib ki, döyüş hazırlığı məşğələlərində, təlimlərdə bunlar nəzərə alınır.

